Herida una joven de 27 años en un accidente de tráfico en Noáin

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 27 años en un accidente de tráfico ocurrido esta pasada madrugada en Noáin, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar sobre las 4.20 horas de este jueves en el kilómetro 2,4 de la PA-31, donde un vehículo se ha salido de la vía y ha quedado fuera de la calzada. Como consecuencia, una mujer de 27 años ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con contusiones y pronóstico reservado.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Cordovilla, una ambulancia SVA, otra SVB así como agentes de la Policía Foral.