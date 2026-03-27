Herida leve en una colisión entre dos vehículos en Berrioplano

PAMPLONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 23 años resultó herida leve este jueves por la noche en una colisión por alcance entre dos vehículos que se produjo a la altura del punto kilomoétrico 18 de la PA-30, en el término del concejo de Artica, perteneciente al municipio de Berrioplano.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del siniestro vial a las 21.48 horas y hasta el lugar se movilizaron los bomberos del parque de Trinitarios, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

La mujer herida, que sufrió una contusión cervical de carácter leve, fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra.