Herida leve una mujer de 59 años en un accidente de tráfico de tres vehículos en Mutilva

Imagen del accidente. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 59 años ha resultado herida leve este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en Mutilva, en el que se han visto involucrados tres vehículos, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 7.56 horas en el kilómetro 3,4 de la PA-30, en Mutilva, donde se ha registrado una colisión por alcance de tres vehículos. Como consecuencia, una mujer de 59 años ha sufrido contusiones leves y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Al lugar se han desplazado efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia SVB, así como agentes de la Policía Foral, que se han encargado de regular el tráfico en la zona, donde se han producido retenciones.