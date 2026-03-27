Herida una mujer de 54 años en un accidente de tráfico en Arre

PAMPLONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 54 años ha resultado herida este viernes en un accidente de tráfico en Arre, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 10.54 horas en el kilómetro 12,3 de la PA-30, donde han colisionado por alcance un camión y un coche. Como consecuencia, una mujer de 54 años ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con policontusiones.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia SVA así como agentes de la Policía Foral.