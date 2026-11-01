Herida una mujer de 79 años tras ser atropellada por un coche en Pamplona

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo
PAMPLONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de 79 ha resultado herida con pronóstico reservado este domingo por la mañana tras ser atropellada por un coche a la altura del número 25 de la calle Esquíroz, en Pamplona.
Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 10.11 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Municipal de Pamplona.
La mujer herida, de 79 años, ha sufrido politraumatismos con pronóstico reservado y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Pamplona.