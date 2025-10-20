Herida tras salirse de la vía y chocar contra un muro en Fitero

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 30 años ha resultado herida tras salirse de la vía su vehículo y chocar contra un muro en la carretera NA-160, en el término de Fitero.

La mujer ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela con policontusiones y pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El accidente se ha registrado sobre las 6.37 horas en el kilómetro 26,6 de la citada carretera. Al lugar han sido movilizados bomberos de Tudela, equipo médico, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.