Herida al sufrir un atropello cerca del parking de la Plaza de Toros de Pamplona

PAMPLONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 22 años ha resultado herida este jueves por la noche a ser atropellada por un coche a la altura del número 4 de la calle Amaya, junto al parking de la Plaza de Toros de Pamplona.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 21.14 horas de este jueves y hasta el lugar se movilizó un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Municipal.

La joven de 22 años fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra con un traumatismo en extremidad inferior de pronóstico reservado.