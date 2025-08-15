Herida al sufrir una salida de vía y volcar en Riezu

PAMPLONA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 42 años ha resultado herida en la medianoche de este viernes al sufrir una salida de vía y volcar el vehículo en el que circulaba a la altura del kilómetro 34 de la NA-700, en el término municipal de Riezu.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del siniestro a las 00.18 horas y movilizó hasta el lugar a los bomberos de Estella, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.

La herida, una mujer de 42 años, ha sido trasladada al Hospital García Orcoyen de Estella para ser atendida por contusiones en brazo y cara de pronóstico reservado.