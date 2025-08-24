Heridas leves dos niñas en un accidente en el túnel de Belate

PAMPLONA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos niñas de 12 años han resultado heridas leves la pasada madrugada en una colisión entre un coche y un camión hormigonera en el túnel de Belate, en la carretera N-121-A, término de Baztan.

El coche ha volcado dentro del túnel y la carretera ha quedado cortada en ambos sentidos desde la 1.23 hasta las 3.39 horas, estableciéndose un desvío por el puerto, carretera NA-1210, según ha informado el 112 Sos Navarra. Las dos menores han sido trasladadas con contusión abdominal al Hospital Universitario de Navarra.

El suceso se ha registrado sobre la 1.03 de la madrugada en el kilómetro 31 de la carretera N-121-A. Al lugar han sido movilizados bomberos de Oronoz, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.