Heridas tres personas tras sufrir un accidente vial en Guesálaz

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas la mañana del domingo tras sufrir un siniestro vial en Guesálaz, según han informado desde el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido cuando, por causas que se desconocen, el vehículo, en el que viajaban tres personas, ha chocado contra un muro situado en el concejo de Arguiñano, en el término municipal de Guesálaz.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 05.56 horas del domingo y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Estella, un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital avanzado (enfermerizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral.

Los servicios de emergencia han trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, a tres personas. Se trata de un varón de 37 años, con politrauma de pronóstico reservado, trasladado en el helicóptero.

Y un varón de 34 años con contusiones de pronóstico reservado y una mujer de 32 años con una contusión abdominal con pronóstico leve, ambos trasladados en una ambulancia de soporte vital básico.

Patrullas de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.