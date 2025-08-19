Herido en un accidente laboral en Barbatáin

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años ha resultado herido este martes en un accidente laboral que se ha registrado en una empresa del polígono industrial Comarca II, en Barbatáin (Galar).

El hombre ha sufrido un trauma en extremidad inferior tras quedar atrapado en una máquina. Ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con pronóstico reservado.

El accidente se ha registrado sobre las 9.17 horas. Al lugar han sido movilizadas una ambulancia de soporte vital avanzado y la Policía Foral.