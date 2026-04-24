Herido en Artieda un trabajador de 62 años al caer de un andamio de unos dos metros de altura

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un trabajador de 62 años ha resultado herido este viernes en Artieda (Urraúl Bajo) al caer desde un andamio de unos dos metros de altura, según han informado desde los servicios de emergencias.
El aviso del accidente laboral se ha recibido a las 08.54 horas y el herido ha sido trasladado en helicóptero a dependencias hospitalarias con un politrauma de pronóstico reservado.
Han sido movilizados equipo médico de la zona, bomberos de Sangüesa, una ambulancia de soporte vital avanzado, y un helicóptero de soporte vital avanzado.