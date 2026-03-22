Herido un ciclista de 44 años en una caída en Esparza de Galar

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 44 años ha resultado herido este domingo por la mañana tras sufrir una caída mientras circulaba por una pista forestal cerca de Esparza de Galar.

SOS Navarra ha recibido el aviso del accidente a las 11.01 horas y hasta el lugar se han desplazado los bomberos del parque de Cordovilla y una ambulancia de Soporte Vital Avanzado.

El ciclista herido ha sufrido un trauma facial de pronóstico reservado y ha sido trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.