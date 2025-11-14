Herido en una colisión entre un coche y un camión en Cascante

Los bomberos intervienen con el vehículo accidentado.
Europa Press Navarra
Publicado: viernes, 14 noviembre 2025 9:07

    PAMPLONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El conductor de un turismo, un varón de 58 años, ha resultado herido en la madrugada de este viernes en una colisión lateral contra un camión articulado a la altura del kilómetro 3,5 de la N-121-C, en el término municipal de Cascante.

   El aviso del accidente se ha recibido a las 5.28 horas y hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Tudela, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.

   El conductor del turismo ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela con politraumatismos de pronóstico reservado.

