Herido en una colisión entre un coche y un camión en Cascante

Los bomberos intervienen con el vehículo accidentado. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo, un varón de 58 años, ha resultado herido en la madrugada de este viernes en una colisión lateral contra un camión articulado a la altura del kilómetro 3,5 de la N-121-C, en el término municipal de Cascante.

El aviso del accidente se ha recibido a las 5.28 horas y hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Tudela, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.

El conductor del turismo ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela con politraumatismos de pronóstico reservado.