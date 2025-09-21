Un herido en una colisión entre un coche y un camión en Zuhatzu

PAMPLONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo, un varón de 37 años, ha resultado herido en la medianoche de este domingo en una colisión contra un camión que ha tenido lugar en el kilómetro 3,8 de la A-10, en dirección Vitoria, en el término del concejo de Zuhatzu, perteneciente al municipio de Arakil. El conductor del camión ha resultado ileso.

El aviso del accidente se ha recibido a las 0.48 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Alsasua, una ambulancia medicalizada, un equipo médico y la Policía Foral.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones y un posible traumatismo en pierna de pronóstico reservado.