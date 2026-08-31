Herido un conductor de 62 años en una salida de vía en Alsasua

Imagen del suceso - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 62 años ha resultado herido este lunes al sufrir una salida de vía por el margen izquierdo en la A-10, a la altura del punto kilométrico 24,000, en el término municipal de Alsasua.

Según han informado desde la Guardia Civil, hasta el lugar se han desplazado una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra, una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital básico que ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra al conductor del vehículo, vecino de Etxarri-Aranatz.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento del siniestro.

La Guardia Civil recomienda mantener la atención permanente a la conducción y adecuar la velocidad a las condiciones de la vía, del tráfico y de la meteorología, evitando circular a una velocidad que impida reaccionar con seguridad.