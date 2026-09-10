Herido el conductor de un camión articulado al salirse de la vía y volcar en Cintruénigo

Los servicios de emergencia junto al camión volcado. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión articulado ha resultado herido leve este jueves tras sufrir una salida de vía y posteriormente volcar a la altura del punto kilométrico 15,5 de la NA-6900, dirección Cascante, en el término municipal de Cintruénigo.

El accidente se ha producido sobre las 14.15 horas. El vehículo, destinado al transporte de vino, iba vacío en el momento del accidente. Su conductor ha tenido que ser desatrapado por los bomberos de Tudela y ha sido trasladado por las asistencias sanitarias al Hospital Reina Sofía, han informado desde la Policía Foral.

Realizadas las pertinentes pruebas de detección de alcohol y drogas dando un resultado negativo en ambas. Patrullas de la tráfico de la Policía Foral de la comisaría ribera han regulado el tráfico y realizan las correspondientes diligencias.