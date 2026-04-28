Herido un escalador de 36 años al sufrir una caída en Aizpún (Goñi)

PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un escalador de 36 años ha resultado herido este martes al sufrir una caída en Aizpún (Goñi), según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar sobre las 13 horas. Efectivos del Grupo de Rescate Técnico (GRT) han realizado el rescate aéreo. El hombre, con posible fractura de pierna, ha sido trasladado en helicóptero a la helisuperficie de Miluce, desde donde, en ambulancia, ha sido evacuado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Al lugar han acudido efectivos del GRT de Cordovilla, un helicóptero, una ambulancia SVA así como agentes de la Policía Foral.