Herido grave un hombre de 62 años tras sufrir un accidente laboral en Olóriz

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años ha resultado herido grave la mañana del jueves tras sufrir un accidente laboral con un tractor en Olóriz, según han informado desde el Gobierno foral.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 10.29 horas del miércoles y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tafalla, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico, un helicóptero de rescate (para localizar al herido), un helicóptero medicalizado y patrullas de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido en el término municipal de Olóriz cuando el trabajador, un varón de 62 años que realizaba labores agrícolas con un tractor y un carro ha sido, según las primeras investigaciones, golpeado en la cara por una pieza del propio vehículo.

Los servicios de emergencia desconocían la ubicación exacta del herido, por lo que los bomberos han efectuado una búsqueda por tierra y el helicóptero de rescate ha sobrevolado la zona para ubicar el lugar del siniestro.

Una vez localizado, el varón ha sido trasladado en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresado con fractura de mandíbula y una herida en cuello con pronóstico grave.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de la comisaría de Pamplona instruyen las diligencias del siniestro.