Herido grave un hombre de 81 años tras sufrir un atropello en Pamplona

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 81 años ha sido trasladado la mañana del viernes con heridas graves tras sufrir un atropello en un paso de peatones al lado de la rotonda que une la calle de Miluze y la avenida de Barañáin, en Pamplona.

La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 11.07 horas del viernes y ha movilizado al lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Municipal de Pamplona.

Como resultado del accidente, la ambulancia ha realizado el traslado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Se trata de un varón de 81 años que ha sufrido una fractura de clavícula y un traumatismo craneoencefálico (TCE), de carácter grave. Efectivos de la Policía Municipal de Pamplona investigan las causas y la dinámica del siniestro.