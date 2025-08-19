Herido grave un motorista de 57 años tras una colisión por alcance en Pamplona

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 57 años ha resultado herido grave este lunes tras sufrir una colisión por alcance en Pamplona, según ha informado 112 Navarra.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 20.11 horas de la tarde de este lunes cuando el centro de gestión de emergencias de SOS Navarra ha recibido aviso del siniestro y ha movilizado al lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido cuando el motorista, un varón de 57 años, ha sido golpeado por alcance por un coche a la altura del punto kilométrico 20,8 de la carretera PA-30, en la rotonda que une esa carretera con la NA-700, en Pamplona.

La ambulancia medicalizada ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, al conductor de la motocicleta, que sufre un traumatismo en extremidad inferior con pronóstico grave.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.