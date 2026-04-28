Herido grave un motorista de 58 años tras una colisión en Pamplona

PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años ha resultado herido grave la tarde de este martes tras sufrir una colisión frontolateral con un coche mientras circulaba en su motocicleta. El accidente ha sucedido a la altura del número 18 de la calle Valle de Egüés, en Pamplona.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro vial a las 16.26 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Municipal de Pamplona, según ha informado el Gobierno de Navarra

Como consecuencia del accidente la ambulancia medicalizada ha trasladado al motorista, un varón de 58 años, al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde ha quedado ingresado con politraumatismos de carácter grave. Por su parte, el conductor del coche ha resultado ileso.

Efectivos de la Policía Municipal de Pamplona investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.