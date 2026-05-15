Herido un hombre de 53 años al ser atropellado en Cintruénigo

Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela.
Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: viernes, 15 mayo 2026 13:44
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   PAMPLONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 53 años ha resultado herido con pronóstico reservado este viernes al mediodía tras ser atropellado por un vehículo a la altura del número 90 de la calle Arrabal, en Cintruénigo.

   Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 12.17 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Local.

   El herido, un varón de 53 años, ha sufrido una contusión en extremidad inferior de pronóstico reservado y ha sido trasladado en la ambulancia al Hospital Reina Sofía de Tudela.

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