Herido un hombre que circulaba en bicicleta tras ser atropellado por un coche en Estella

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 65 años que circulaba en bicicleta ha resultado herido este martes en Estella tras ser atropellado por un coche, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El accidente se ha registrado sobre las 8.53 horas en la calle Zaldu, a la altura de la gasolinera. El herido ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella con lesiones en hombro y pierna. Su pronóstico es leve.

Al lugar han sido movilizadas una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Municipal.