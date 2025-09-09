Herido un joven de 29 años en un accidente laboral en Noáin

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 29 años ha resultado herido este martes en un accidente laboral en una empresa de fabricación de baterías en Noáin, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El accidente se ha registrado sobre las 11.58 horas. El joven ha sufrido la caída de un objeto voluminoso. Ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones y pronóstico reservado.

Al lugar del accidente han sido movilizados bomberos de Cordovilla, ambulancia de soporte vital avanzado y Policía Foral.