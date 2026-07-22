Herido leve un camionero en una salida de vía con vuelco en la A-1 en Olazagutía. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión ha resultado herido leve este miércoles en la salida de vía con vuelco de su vehículo en la autovía A-1, en el término de Olazagutía.

El camionero ha sido trasladado al centro de salud de Alsasua para su valoración, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El accidente se ha registrado sobre las 12.45 horas en el kilómetro 396,4 de la A-1. El camión ha quedado sobre la mediana. Los carriles izquierdos en ambos sentidos han quedado cortados a partir de las 13.05 horas en el kilómetro 396.

Al lugar han sido movilizados Bomberos de Alsasua, ambulancia de soporte vital básico, trabajadores de Obras Públicas, Policía Foral y Guardia Civil.