Herido leve un ciclista tras sufrir una caída en Eugi

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años ha resultado herido leve este domingo tras caerse de la bicicleta con la que circulaba a la altura del punto kilométrico 15,9 de la NA-1740, en las inmediaciones de la localidad de Eugi, perteneciente al municipio de Esteribar.

El aviso del accidente se ha recibido a las 10.58 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Guardia Civil, según informan desde los servicios de emergencia del Gobierno de Navarra.

El ciclista ha sufrido contusiones y una abrasión en el codo de pronóstico leve y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.