Herido leve tras salirse de la vía y chocar contra un muro en Villatuerta

PAMPLONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 31 años ha resultado herido en la madrugada de este domingo al sufrir una salida de vía y chocar contra un muro a la altura del kilómetro 35,3 de la NA-1110, en el término municipal de Villatuerta.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del accidente vial a las 4.50 horas de este domingo y hasta el lugar se movilizaron los bomberos del parque de Estella, una ambulancia convencional y otra medicalizada y la Policía Foral.

El herido, que ha sufrido contusiones de pronóstico leve, ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella.