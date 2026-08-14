Un herido leve tras salirse de la vía, volcar y chocar contra una barrera de hormigón en Urraúl Bajo

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha resultado herido de levedad este viernes tras sufrir una salida de vía con vuelco lateral y chocar contra una barrera de hormigón en la A-21, en Urraúl Bajo.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 31, se ha recibido a las 08.15 horas.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones de carácter leve. Han sido movilizados bomberos de Sangüesa, una ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.