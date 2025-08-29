Herido un niño de 9 años en Pamplona al abrirse la puerta de una villavesa en marcha

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 9 años ha resultado herido leve al caer de una villavesa en Pamplona tras abrirse la puerta del vehículo cuando éste estaba en marcha, según han informado desde Emergencias.

El suceso ha tenido lugar a las 14.04 horas de este viernes en el número 4-bis de la calle Sadar. Debido a un fallo mecánico de la puerta de una villavesa, ésta se ha abierto mientras el vehículo estaba en marcha. Un niño que estaba apoyado en ella ha caído, quedando enganchado a la puerta y siendo arrastrado unos metros hasta que el conductor ha parado.

Como consecuencia, el niño ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con diversas contusiones y abrasiones. Al lugar del accidente se han desplazado una ambulancia SVA y agentes de la Policía Municipal de Pamplona.

La Policía Municipal ha inmovilizado el vehículo hasta que pueda ser revisado para arreglar el fallo.