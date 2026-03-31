Herido un varón de 29 años en un accidente de tráfico en Tiebas-Muruarte de Reta

PAMPLONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 29 años ha resultado herido este martes en un accidente de tráfico ocurrido en Tiebas-Muruarte de Reta, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 6.10 horas en el kilómetro 72 de la AP-15, donde se ha producido una colisión por alcance de furgoneta a camión. Como consecuencia, la furgoneta ha quedado volcada sobre un lateral. Su conductor y único ocupante, que ha salido por sus medios del vehículo, ha sido trasladado con politraumatismos. El camionero ha resultado ileso.

Al lugar se han desplazado efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia SVA así como agentes de la Policía Foral.