Herido un varón de 50 años tras sufrir una salida de vía en Arbizu

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 50 años ha resultado herido este viernes por la mañana al sufrir una salida de vía en la A-10, en Arbizu, según han informado desde el Gobierno foral.

El aviso del accidente, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 17,3, se ha recibido a las 8.45 horas. El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones y su pronóstico es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral.