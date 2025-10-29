Herido un varón de 75 años en un accidente de tráfico en Zudaire

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 75 años ha resultado herido este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en Zudaire, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 12.56 horas en el kilómetro 19 de la carretera NA-718, donde han colisionado un camión y un todoterreno. Como consecuencia del impacto, ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella el conductor del todoterreno con una contusión en la cabeza.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Estella, una ambulancia SVB y agentes de la Policía Foral.