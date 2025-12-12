Sin heridos en el incendio en una nave industrial en el polígono Talluntxe, de Noáin

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han extinguido este viernes un incendio en una nave industrial ubicada en el polígono de Talluntxe, en Noáin, según han informado desde Emergencias. No ha habido personas afectadas.

El aviso del incendio se ha producido sobre las 8.47 horas y el fuego ha quedado extinguido a las 10.10. El origen ha estado en la cabina de pintura y se han registrado varias explosiones en el interior de la nave. Todos los trabajadores han salido de las instalaciones, por lo que ha habido personas afectadas.

Al lugar se han desplazado bomberos de Cordovilla, una ambulancia SVB en prevención, agentes de la Policía local, así como agentes de la Policía Foral.