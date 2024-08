Homenaje a Francisco Casanova en Berriozar 24 años después su asesinato a manos de ETA

PAMPLONA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Eguzki de Berriozar ha acogido un homenaje al subteniente del Ejército de Tierra Francisco Casanova este viernes, cuando se cumplen 24 años de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA.

Al acto, convocado por Vecinos de Paz, han asistido vecinos del municipio, familiares y representantes políticos como la secretaria general de UPN y el secretario de Organización de UPN, Cristina Sota y Mario Fabo, respectivamente; el presidente del PPN, Javier García, y la vicesecretaria de la formación 'popular', Carmen Alba; y el parlamentario de Vox Emilio Jiménez, entre otros. También han estado presentes, además de la viuda y la hija de Casanova, miembros del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Al igual que otros años, se ha celebrado previamente una misa a las 19 horas en la parroquia San Esteban de la localidad en recuerdo de Casanova.

En su intervención, la portavoz de Vecinos de Paz, Maribel Vals, ha agradecido la presencia de quienes han acudido "de corazón, no a hacerse la foto". Según ha subrayado, cuando "policial y políticamente" ETA "estaba siendo derrotada, llegó Zapatero y organizó una infame hoja de ruta" con la banda terrorista, "la que ha seguido Sánchez". "Ahora las víctimas son molestas, tienen que estar calladas y salir solamente en los momentos en los que el Partido Socialista saque rédito", ha criticado.

Tras añadir que "aquí no ha habido dos bandos enfrentados con las armas" sino que "aquí hemos sufrido a una banda terrorista donde unos ponían las pistolas muy cobardemente y otros la nuca", ha reivindicado que "para que en una sociedad haya paz y convivencia tiene que haber respeto y justicia, y faltan las dos cosas con permisividad de este gobierno traidor".

Ha criticado Vals que "ahí están en las instituciones sin condenar la barbarie etarra, y aún más, justificándola". "A pesar de no arrepentirse del dolor causado, de no pedir perdón a las víctimas, y de no ayudar a la justicia a resolver los más de 300 asesinatos que hay sin esclarecer, los etarras están disfrutando de beneficios, acercándoles al País Vasco donde el gobierno del PNV va sacándoles a la calle tras concederle las competencias penitenciarias el gobierno de Sánchez. Está claro que los de Bildu, y demás gentuza, han sacado rédito de tanta barbarie, y el Partido Socialista actual, aceptando los chantajes, les está dando todo lo que van pidiendo a cambio de mantenerse en el poder", ha dicho.

A su juicio, "nunca en democracia estuvo tan manchado y con tanta falta de dignidad como está actualmente el sillón del presidente de España". "No podemos obviar que Chivite está haciendo lo mismo en Navarra, donde tiene como socio prioritario a los proetarras", ha apuntado, tras pedir a los socialistas, "con los que hemos sufrido el camino de dolor provocado" por ETA "y sus diferentes tentáculos", que "no sean cómplices de esta situación tan vil, tan indigna y humillante para las víctimas". "Víctimas a las que se las ningunea y se las quiere callar mientras se permite que a los asesinos se les reciba con esos 'ongi etorri' como si de auténticos héroes se tratase", ha apuntado.

También ha trasladado "a quienes siempre votaron al PSOE y han dejado de hacerlo por la deriva que tomó, y nos consta que son muchos, que el no acudir a las urnas no es la solución, hay que votar, aunque sea en blanco, diciéndoles que no estamos de acuerdo con sus actos". "No pudimos evitar que los asesinasen, pero sí podemos evitar que asesinen el recuerdo", ha manifestado.

El acto ha finalizado con una ofrenda floral, una canción y el encuentro de jotas 'Francisco Casanova'. El asesinato tuvo lugar el 9 de agosto del año 2000, minutos después de las tres de la tarde, cuando Casanova fue tiroteado en la cabeza por un terrorista de ETA cuando se disponía a estacionar su coche en el garaje de su domicilio.