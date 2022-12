Homenaje en Pamplona a las mujeres asesinadas durante el 2022 bajo el lema 'Ellas no están esta Navidad'

PAMPLONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Lunes Lilas ha organizado este lunes en la Plaza del Castillo de Pamplona un acto de homenaje a las mujeres asesinadas este 2022 en España, bajo el lema 'Ellas no están esta Navidad'. El evento ha contado con la participación de la plataforma 'Luchamos por Sara', de Cortes, en recuerdo de Sara Pina, asesinada en Tudela en el mes de enero, así como Asun Casasola, madre de Nagore Lafagge, joven asesinada en los Sanfermines de 2008.

En nombre de Lunes Lilas, Tere Sáez ha dado lectura a un comunicado, para posteriormente citar los nombres de cada una de las mujeres asesinadas este 2022 y colgar una estrella en su recuerdo en el árbol de Navidad ubicado a la entrada de la plaza.

En el manifiesto, Sáez ha afirmado que son 73 los feminicidios o asesinatos de mujeres, niños y niñas ocurridos hasta el 17 de diciembre de 2022, así como 7 niños y 34 personas que han resultado huérfanas.

"Lo que no se nombra, no existe, pero existe y hay responsables. No queremos que ninguna de ellas quede en el olvido. Denunciamos las violencias machistas, en la medida en que son una muestra de la destrucción de los derechos humanos y una de las más graves violencias que sufre nuestra sociedad, y el sistema heteropatriarcal que lo justifica y legitimiza", ha reivindicado.

En este sentido, ha apuntado que "es obligación de las instituciones garantizar y proteger los derechos de todas las mujeres y de sus hijos e hijas". "Mostramos nuestra solidaridad con aquellas mujeres, niños y niñas que están sufriendo violencia machista. Volvemos a repetir, ante las agresiones, empoderamiento y autodefensa feminista. Si nos tocan a una, nos tocan a todas, y también deben de tocar a todos", ha dicho.

Según Sáez, las violencias machistas "son un grave problema, no solo para las mujeres y sus hijos e hijas, sino para la sociedad en su conjunto", y "la única vacuna es la igualdad y el feminismo". "Pedimos justicia reparadora para las víctimas de violencia machista", ha subrayado.

Desde la plataforma 'Luchamos por Sara', que ha convocado una concentración el 8 de enero en Tudela, han subrayado que "lo normal en estas fechas sería tener ilusión", si bien a sus amigos y familiares "nos tiembla el cuerpo de rabia y tristeza porque está a punto de cumplir un año de su asesinato". "Con ese cariño que te tiene tanta gente, el 8 de enero a las 12 llenaremos las calles de Tudela para seguir luchando por ti y pedir la justicia que mereces", han manifestado.