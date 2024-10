El Hospital Universitario de Navarra ha atendido cinco casos de intoxicaciones por setas en lo que va de año

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencias Generales del Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha atendido en lo que va de 2024 a cinco pacientes por intoxicación de setas. Todos los casos han sido leves. El año pasado se realizaron en el centro ocho atenciones por estas causas.

Los expertos recomiendan prudencia en la recolecta de las setas y no consumirlas si se alberga alguna duda de que sean comestibles. Asimismo, en caso de posible intoxicación se aconseja acudir al servicio de urgencias más cercano. El pronóstico en los casos más graves, aquellos producidos por setas hepatotóxicas (las del género género Amanita, Galerina, Lepiota o Conocybe), depende en gran medida de la rapidez en el diagnóstico y de la instauración de tratamiento precoz, ha informado el Ejecutivo.

En vísperas de un puente festivo con temperaturas agradables en el que, con toda probabilidad, serán muchas las personas que salgan a los bosques navarros a recoger setas, el Gobierno ha querido recordar algunos consejos básicos para una recolecta y un consumo seguros.

Así, pide no recolectar ni aceptar setas si no se tiene la seguridad de que son comestibles. En caso de duda, no consumirlas hasta consultar con un experto. "No recolectar setas jóvenes ya que se pueden confundir más fácilmente con especies tóxicas", dice, para añadir que no hay que fiarse o guiarse por fotografías o apps, "ya que pueden variar de color, forma o tamaño a lo largo de su crecimiento y todo esto nos puede confundir a la hora de asegurar que se trata de una determinada especie".

Según añade, es preciso "recoger las setas enteras para evitar errores". "En caso contrario, puede quedar en tierra una parte importante para su identificación, como, por ejemplo, la volva en la Amanita phalloides. En caso de síntomas compatibles con intoxicación (malestar general, dolor abdominal, vómitos, diarrea...), acudir al servicio de urgencias más cercano", indica.

En caso de intoxicación, cualquier resto aportado, incluidos los restos de la limpieza rescatados de la basura, pueden ayudar a la identificación de la especie o especies consumidas. En caso de realizar fotos para su identificación, es importante que se vea en ellas no sólo el sombrero, sino también el pie y la parte de abajo del sombrero.