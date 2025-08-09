Huarte acoge del 14 al 17 de agosto la 16ª edición de las Umbras de Alter Paradox

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación Alter Paradox celebrará del 14 al 17 de agosto en Huarte la decimosexta edición de sus jornadas 'Umbras de Alter Paradox' un evento gratuito que busca "difundir un ocio activo y alternativo".

En función de los datos de la última edición, se prevé que más de 1.200 personas acudan a esta edición, de las que más de 200 acudirán desde fuera de Navarra.

El programa de actividades incluye juegos de tablero, juegos de rol teatralizados en mesa o al aire libre, concursos, juegos de cartas, talleres artísticos etc.

Además de su programa oficial, Alter Paradox, junto con otras asociaciones, editoriales y comercios especializados, ofrece a los asistentes una ludoteca provista de más de 500 juegos "que abarca todos los gustos y edades".

Las jornadas se celebran con apoyo del Ayuntamiento de Huarte, organizaciones afines, pequeños comercios y editoriales. Buscan, "ante todo, fomentar la socialización y las actividades en grupo, y nos transporta a un ocio alejado de las pantallas".

Alter Paradox es una asociación sin ánimo de lucro formada por 120 personas con base en Ansoain. En sus 20 de años de trayectoria ha organizado numerosos eventos y jornadas fomentando este ocio alternativo.