El HUN pone en funcionamiento un quirófano híbrido de última generación para operaciones de cirugía vascular

PAMPLONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Navarra (HUN) pone en funcionamiento desde la próxima semana un quirófano híbrido (para procedimientos endovasculares, abiertos y mixtos) destinado a intervenciones del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular.

Se trata de un quirófano de última generación que va a permitir asumir procedimientos más complejos y que reduce las necesidades de radiación intraoperatoria y del uso de contraste radiológico, "lo que redundará en una mayor seguridad, tanto para el paciente como, en el caso de la radiación, también para profesionales".

La consejera de Salud, Santos Induráin, ha visitado este viernes estas nuevas instalaciones acompañada por el director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Gregorio Achutegui, el director gerente del HUN, Alfredo Martínez; y Roberto Centeno, jefe del servicio de Cirugía vascular.

En una presentación a los medios de comunicación y con presencia de profesionales sanitarios, Induráin ha destacado que esta nueva dotación supone para el HUN "el inicio de un hito de la renovación tecnológica de los equipos de alta tecnología" del hospital, anunciada el pasado mes de octubre, con una apuesta de casi 33 millones de euros con fondos propios y europeos. Ha resaltado, además, que representa "un estímulo muy importante" para los profesionales que "van a dar mejor respuesta" en su labor con unas instalaciones que dan "mejores soluciones a la ciudadanía".

Es, además, la "culminación de un proceso en el que ha habido mucha inversión humana y esfuerzo, en un proceso que no se detiene", ha subrayado la consejera, que ha puesto en valor la labor de los profesionales sanitarios para que el HUN "sea un centro puntero, de referencia en el tratamiento de cirugías vasculares en el que se viene a formar profesionales de otras comunidades".

Por su parte, el director gerente del HUN, Alfredo Martínez, ha considerado que este nuevo quirófano es un "hito en la reorganización del HUN, no sólo desde el punto de vista tecnológico sino también en su forma de trabajar". Ha subrayado el trabajo de "más de 10 años construyendo un hospital grande" y ha abogado por continuar con la labor para construir "un gran hospital". Para ello, ha indicado, lo primero son los profesionales de todos los estamentos "trabajando cada vez de manera más integrada". "Los pacientes no pueden ser atendidos en condiciones si no tenemos una buena tecnología y unos buenos equipos interprofesionales", ha remarcado.

La adquisición y acondicionamiento del espacio para esta nueva dotación ha supuesto una inversión de 2.969.711 euros, procedentes de la dotación presupuestaria del Gobierno de Navarra para el Hospital Universitario.

El nuevo equipamiento va a permitir también realizar las operaciones de manera más rápida. Si a esto se suma el aumento previsto de un 10% de las sesiones quirúrgicas del servicio de Angiología y Cirugía Vascular, producto de la reorganización de su actividad, la instalación del quirófano "redundará previsiblemente en un incremento en el número de intervenciones", ha destacado el Ejecutivo foral.

Además, el nuevo quirófano va a permitir a los cirujanos vasculares del HUN la realización de procedimientos híbridos de arco aórtico, en colaboración con los servicios de Cirugía Cardiaca y Cardiología.

Un quirófano híbrido acoge la realización tanto de procedimientos abiertos como endovasculares, además de aquellos que sean mixtos, al incorporar dentro del espacio quirúrgico una sala de rayos X con angiografía digital. La tecnología del nuevo quirófano del HUN va a permitir trabajar con una imagen tridimensional aórtica, lo que posibilita disminuir el volumen de contraste y el de radiación intraoperatoria.

El modelo de quirófano instalado en el HUN es de tecnología GE Healthcare, y es el primero en España dedicado a cirugía vascular.

SALA PARA DOCENCIA CONECTADA CON EL QUIRÓFANO

Además, el equipamiento se completa con una sala externa conectada con el quirófano a través de un sistema de comunicación audiovisual, que va a servir como espacio de docencia desde el que seguir los procedimientos que se realicen en la sala de operaciones.

Además de a personal clínico y residentes propios, el servicio de Angiología y Cirugía Vascular del HUN realiza docencia a especialistas externos, que acuden a este centro hospitalario a perfeccionar su formación en el tratamiento quirúrgico de patología aórtica compleja. Así, en 2021, el servicio recibió la rotación de varios especialistas de diferentes hospitales del territorio nacional, y está previsto seguir acogiendo la formación de profesionales tanto en el año presente como en los venideros.

El servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Navarra "es desde hace años puntero en el tratamiento de las patologías complejas de aorta, es decir, tanto en el tratamiento del aneurisma toraco-abdominal como de la disección aórtica", ha resaltado el Gobierno de Navarra. El volumen de actividad del HUN en esta patología es "muy superior" al de cualquier hospital de España y sus cirujanos acuden con cierta frecuencia a otros centros del país para intervenir en esta clase de procedimientos. Asimismo, el HUN ha recibido también pacientes de otros hospitales de España para el tratamiento de esas patologías, a través de los sistemas de derivación contemplados en el Sistema Nacional de Salud.

El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular realizó en 2021 un total de 821 intervenciones en el HUN, de las cuales, 493 fueron cirugía arterial programada y 328 cirugía arterial urgente. A esta actividad, se suman 313 intervenciones de patología venosa realizadas por los profesionales de este servicio en el Hospital San Juan de Dios.