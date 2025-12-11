El HUN reabre las plantas H2 y H3 tras finalizar los trabajos de reforma

Habitación rehabilitada. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Navarra ha reabierto la unidad de hospitalización H2º y próximamente procederá a la reapertura del H3º, tras culminar los trabajos de reforma que se han realizado en estas unidades desde el verano y que conllevan, entre otras mejoras, la climatización de las habitaciones y de los espacios de trabajo para mantener una temperatura confortable en condiciones ambientales de calor.

Además, se han acometido otras obras para mejorar el bienestar de los pacientes como la eliminación de las barreras arquitectónicas en todos los baños de las habitaciones, dejando el plato de ducha a ras de suelo. Los trabajos actuales han supuesto también la creación de dos baños accesibles para sillas de ruedas, uno por planta, que se añaden a los dos que ya existían previamente, haciendo un total de cuatro entre ambas unidades. Estas labores de mejora, ha informado el Gobierno foral, se suman a otros trabajos realizados en el centro en los últimos meses con el fin de "modernizar y amabilizar sus espacios, como la remodelación de las unidades H4 y N4, del área infantojuvenil de Psiquiatría o la renovación de los quirófanos del bloque central".

De manera similar a esas reformas recientes en los espacios de hospitalización, los trabajos en el H2 y H3 han supuesto otras mejoras en los elementos arquitectónicos de las unidades como el cambio de los techos, la sustitución de los revestimientos de las paredes y los cambios de las luminarias. En lo que respecta a la dotación de las camas, se ha renovado la protección de los frentes, se han instalado nuevos cabeceros de iluminación y se ha sustituido el sistema de llamada a enfermería. En el H3 se han realizado también actuaciones en las zonas de trabajo para optimizar el espacio.

El H3 está destinado habitualmente a la hospitalización de Cirugía General, mientras que el H2 se utiliza en función de las necesidades de hospitalización de cada momento. Actualmente, esta unidad está dedicada a la atención relacionada con el plan de contingencia invernal. El H2 tiene 22 habitaciones con un total de 36 camas, mientas que el H3 cuenta con 19 habitaciones que disponen de 25 camas. En este último espacio, además, hay otras dos habitaciones individuales para la unidad de custodia hospitalaria.

Según ha indicado el Ejecutivo, está previsto que, durante los próximos años, en función de la disponibilidad presupuestaria, se sigan realizando trabajos de modernización y mejora de confortabilidad, de accesibilidad, de eficiencia energética, en las instalaciones del hospital.