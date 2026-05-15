El HUN reacondiciona la 5ª planta infantil para aumentar la intimidad, la seguridad y el confort de pacientes y familias

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, visita las obras del Hospital de Día Polivalente Infantil y de la Unidad del Paciente Crónico Complejo Pediátrico en el Hospital Universitario de Navarra. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 15 May. (EUROPA PRESS) - El Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha finalizado las obras de adecuación de espacios en la 5ª planta infantil, que han servido para mejorar la dotación de las instalaciones del Hospital de Día Polivalente Infantil y de la Unidad del Paciente Crónico Complejo Pediátrico.

Estas mejoras, según ha explicado el Gobierno foral, van a redundar en una mayor intimidad, mayor seguridad y mejor confortabilidad para los pacientes y sus familias. Asimismo, van a permitir elevar el número de atenciones que se dispensan semanalmente, al permitir disponer de un puesto adicional de atención para tratamientos ambulatorios, ha añadido.

A lo largo de 2025, 1.116 menores, con una media de edad de 10-18 años pasaron por el Hospital de Día Polivalente Infantil para ser vistos en alguna de sus modalidades de atención: tratamientos o consulta médica o de enfermería. De ese número, 182 menores, con una media de edad de 8,7 años, fueron atendidos en la Unidad del Paciente Crónico Complejo Pediátrico.

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha visitado este espacio renovado acompañado de la gerente del Hospital Universitario de Navarra, Estrella Petrina, la jefa del servicio de Pediatría, María Chueca, y parte del equipo de la dirección del HUN.

Las obras, además, han permitido también la creación de una nueva consulta para el seguimiento de pacientes con patología crónica de diversas especialidades pediátricas (neuropediatría, enfermedades infecciosas, nefrología, reumatología, entre otras), "lo que permitirá mejorar la calidad asistencial". Se ha creado también un box individual para pacientes de la Unidad de Crónico Complejo o para aquellos que precisen de cuidados paliativos, garantizando de este modo una mayor intimidad. En la Unidad de Crónico Complejo se ha reorganizado también el espacio de consultas médicas y de enfermería, consiguiendo ampliar dos puestos de trabajo en cada consulta.

DECORACIÓN DE TODA LA PLANTA CON MOTIVOS MARINOS

Todo el espacio se ha ambientado con motivos basados en el mundo marino, inspirándose en el proyecto decorativo 'Como pez en el hospi', que la Fundación Juegaterapia de apoyo a los niños con cáncer realizó en 2023 para el Hospital de Día de Oncología Infantil, que se ubica también en la 5ª planta infantil, por lo que se da así continuidad visual a toda la planta.

También se han incorporado nuevas camas en el área del Hospital de Día Polivalente, que aportan mayor comodidad y seguridad para los niños, y facilitan el trabajo del personal sanitario. Además, se han separado mediante biombos las camas existentes, con el fin de aumentar la privacidad durante las exploraciones y técnicas de enfermería. Asimismo, se ha creado un nuevo cuarto de baño adaptado para mejorar la accesibilidad.

En lo que se refiere a las mejoras en los espacios de trabajo para profesionales, las obras han supuesto un nuevo control de enfermería para la preparación de la medicación en el área del Hospital de Día Polivalente. Además, la reorganización del espacio ha incluido la creación de un almacén general para la planta y de un espacio para labores de limpieza del material.

El área intervenida abarca una extensión de algo más de 200 m2. Las obras comenzaron a finales del año pasado y se han desarrollado durante el primer trimestre de 2026. Han supuesto una inversión de 478.290 euros, más el equipamiento por un valor de 18.005 euros. El proyecto ha sido financiado por la Unión Europea a través del Mecanismo de recuperación y resilencia-NextGeneration EU.

ATENCIÓN A PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES

El Hospital de Día Infantil atiende pacientes de diferentes subespecialidades pediátricas -entre ellas, Reumatología, Enfermedades Infecciosas, Endocrinología, Nefrología, Neurología, Neumología y patologías metabólicas- a excepción de Oncología Pediátrica, que dispone de su propio hospital de día. Cuenta con una plantilla de dos enfermeras, con apoyo de los facultativos de las distintas especialidades.

Este recurso asistencial permite atender tanto a pacientes programados como urgentes que, por las características de su patología, requieren tratamientos periódicos (principalmente infusiones intravenosas o administración subcutánea) y controles analíticos sistemáticos.

Por su parte, la Unidad del Paciente Crónico Complejo Pediátrico, ofrece atención especializada a niños con patologías de larga evolución y alta complejidad, incluyendo a aquellos en situación avanzada de enfermedad.