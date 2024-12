Ibarrola acusa a Chivite de "no mencionar" en su discurso de fin de año los "principales problemas de los navarros"

Considera que la presidenta de Navarra habla "desde una realidad paralela en la que no existen problemas con la sanidad o la vivienda"

PAMPLONA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha acusado a la presidenta de Navarra, María Chivite, de "no mencionar" en su discurso de fin de año "los dos principales problemas de los navarros", como son la sanidad o la vivienda.

En una nota de prensa, Ibarrola ha criticado que Chivite "hable desde una realidad paralela en la que no existen problemas con la sanidad o la vivienda en Navarra". En respuesta al mensaje de fin de año de Chivite, publicado este lunes, Ibarrola ha indicado que "sabíamos que el negacionismo y la autocomplacencia era su marca de la casa, pero no imaginaba que daría una vuelta de tuerca más y no realizara ni una mención a los dos principales problemas de los navarros".

Para Ibarrola, el balance de fin de año de la presidenta "debería comenzar por admitir datos como que Navarra acumula récords en listas de espera con el mayor presupuesto en sanidad de la historia, es la tercera comunidad con mayor tiempo de espera para citas médicas, o el número de personas que espera una vivienda protegida ha pasado de 4.000 a 18.000". Por tanto, ha considerado "preocupante" que "el Gobierno viva de espaldas a lo que los navarros sufren y experimentan cada día".

Durante su discurso, "Chivite ha señalado que quiere que Navarra siga siendo la mejor comunidad para vivir, pero dejaremos de serlo si no atajamos de forma decidida y urgente estos problemas que afectan al día a día de los ciudadanos". "Navarra sigue viviendo de las rentas, pero lo que no se riega se marchita", ha criticado Ibarrola.

La presidenta de UPN también ha "lamentado" que en "la tímida autocrítica" que Chivite ha realizado en su discurso "haya señalado que todos los males sean a causa 'de los vientos de este mundo global'". "La principal causa de nuestros problemas no se llama Alemania, China ni Trump. Chivite tiene que mirar dentro de su ombligo, de su gobierno y de su socio EH Bildu", ha subrayado.

En ese sentido, Ibarrola ha considerado "una nueva oportunidad perdida" la "ausencia" en el mensaje de Chivite de un cambio de rumbo en política fiscal "que detenga la fuga de empresas y recupere el atractivo para nuestra tierra".

"Navarra es la comunidad en la que se paga más IRPF, más impuesto de patrimonio y más impuesto de sucesiones de toda España, y también somos de las peores en el impuesto de sociedades. Su bloque antiprogreso es el responsable de la pérdida de atractivo para las empresas en Navarra", ha reprochado.

Según Ibarrola, lo que Chivite "llama capacidad de aunar mayorías y estabilidad significa realmente ser sumisa a una formación política que ya conocemos su pasado y que ahuyenta las inversiones, el talento y las empresas de Navarra".

En ese sentido, Ibarrola se ha unido al "mensaje de afecto" a la plantilla de BSH y ha reiterado que "Chivite tiene que hacer todo lo posible para que no se pierda ni un solo puesto de trabajo", pero para ello "hay que revertir inmediatamente el caldo de cultivo que ahuyenta a nuestras empresas".

"Cerramos 2024 con Navarra como segunda peor comunidad en el saldo de empresas que se van y las que llegan. Es necesaria una reflexión para que Navarra vuelva a ser atractiva fiscalmente y competitiva, no solo para las empresas sino también para jóvenes, familias y autónomos, pero de eso tampoco hemos encontrado nada en su discurso", ha concluido.