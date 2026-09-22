Ibarrola celebra las detenciones tras la agresión en la final del Mundial: "Esa violencia me parece de otras décadas"

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado este martes que celebra la detención de varias personas por su presunta implicación en la agresión a un grupo de militares que seguían en Berriozar la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina en una terraza de la localidad el pasado 19 de julio.

"Lo celebro, y felicito a nuestros cuerpos policiales por la rápida investigación", ha indicado, tras añadir que espera que "se resuelva con que toda persona que en esta comunidad haga lo que no tiene que hacer pague cuanto antes".

Preguntada sobre este tema por los periodistas durante una rueda de prensa, Ibarrola ha respondido que "son inauditas las imágenes que vimos". "Yo creo que socialmente es imposible no condenar con total contundencia -deberían explicar quienes no condenan con total contundencia- imágenes de tal agresividad como las que vimos, de personas encapuchadas que se dedican a linchar a lo que ven por delante", ha indicado.

Ha añadido Ibarrola que "lo vimos también, desgraciadamente, recientemente en el campus de la Universidad de Navarra" o en este caso, en Berriozar. "Nos hacen volver y retrotraernos a imágenes que ponen los pelos de punta y que, desgraciadamente, desde nuestro partido hemos vivido bastante de cerca", ha dicho.

Según ha subrayado, "ya no suelen o no estábamos acostumbrados ya a que llegaran a la agresión física, pero seguimos paseando por las calles de Pamplona o de cualquier ciudad, no le digo del norte de Navarra, recibiendo insultos y amenazas de todo tipo".

En este sentido, ha indicado que "esa violencia me parece de otras décadas", y ha añadido que "me gustaría que la misma contundencia de condena con todas las agresiones que estoy haciendo yo en este momento", representando a UPN, "lo hagan todos los partidos". "Probablemente, nos iría mejor", ha remarcado.