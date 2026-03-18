Ibarrola critica "inacción" del Gobierno foral ante los efectos de la guerra en Irán por "seguidismo a Pedro Sánchez"

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola - EUROPA PRESS

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha criticado al Gobierno de Navarra por su "seguidismo a Pedro Sánchez" respecto a la guerra en Irán. A juicio de Ibarrola, "el Gobierno ya lleva tres semanas de retraso para reaccionar ante esta situación, por lo que hoy se esperaba algo más que decir que van a estar 'atentos' a lo que anuncie Sánchez el viernes". "Es una nueva muestra de la inacción de un Gobierno que solo piensa en sobrevivir y ha perdido toda su capacidad de iniciativa", ha añadido.

En un comunicado, Ibarrola ha indicado que otras Comunidades vecinas, como es el caso del País Vasco, "ya han anunciado medidas sin esperar a lo que pueda dar a conocer este viernes el presidente del Gobierno". "Navarra podría haber hecho lo mismo porque tenemos autonomía en algunos ámbitos, pero dicen que es mejor esperar para aplicar o complementar lo que se anuncie el viernes en Madrid mientras mucha gente no puede esperar más", ha criticado.

En esa línea, Ibarrola ha hecho un llamamiento para "no olvidar a nuestros transportistas, agricultores, ganaderos y, en general, miles de familias que son quienes sostienen el día a día de nuestra economía y terminan asumiendo el coste de las crisis". "Cada subida del combustible y cada encarecimiento de los suministros impacta directamente en su trabajo y en su hogar, por lo que merecen una respuesta responsable y apoyo real ante esta situación", ha agregado.

Por todo ello, ha subrayado que su formación "siempre ha reclamado ayudas para los colectivos más afectados en crisis anteriores como la de Ucrania, y esta vez tampoco ha sido una excepción". En ese sentido, ha trasladado que "UPN hizo llegar la pasada semana al ministro Bolaños una propuesta con medidas concretas para paliar los efectos de esta crisis". "Creemos necesario que los alimentos de primera necesidad tengan un tipo impositivo rebajado del IVA ante el posible incremento de la inflación en España", ha explicado Ibarrola, quien ha detallado que proponen reducir al 0% el IVA al pan, harina, leche, quesos, huevos, frutas, verduras, cereales, legumbres, carne y pescado, y aplicar un 5% a la pasta y los aceites.

La dirigente regionalista también ha exigido una rebaja al 5% de IVA para la electricidad y el gas natural, así como una rebaja extraordinaria de los impuestos a los hidrocarburos. "Representan aproximadamente entre el 45% y el 50% del precio final de la gasolina y el diésel, y es momento de que el Estado renuncie temporalmente a ese ingreso extra para que no afecte al bolsillo del ciudadano", ha solicitado.

En cuanto al IRPF, Ibarrola también ha pedido una deflactación de la tarifa del IRPF "para tratar de paliar la evidente pérdida de poder adquisitivo que han sufrido las rentas bajas y medias". Por último, la presidenta de UPN ha puesto el foco en algunos sectores especialmente afectados como el primario, el transporte y la industria, sobre la que ha vuelto a reclamar que "se deben atender las necesidades de potencia eléctrica solicitadas desde el Gobierno de Navarra realizando las modificaciones pertinentes en el borrador de planificación eléctrica".