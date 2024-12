Ibarrola dice que "Navarra ha dejado de ser referente" y critica "el portazo del PSN a la mano tendida de UPN"

Afirma que "Navarra exige otra política que prime el esfuerzo y que devuelva el bienestar al ciudadano"

PAMPLONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha lamentado este martes que el año 2024 "termina con un portazo del PSN a la mano tendida de UPN" y ha criticado que los socialistas "se niegan incluso a discutir medidas fiscales que beneficien a familias, a jóvenes o autónomos, porque el sometimiento a EH Bildu les ha impedido siquiera sentarse a hablar".

En una rueda de prensa de balance del año, Cristina Ibarrola ha afirmado que "Navarra ha dejado de ser referente, no tiene el atractivo que nos hizo ser admirados en toda España", pero ha señalado que "frente a la apisonadora del bloque PSN-EH Bildu, UPN tiene claro que Navarra exige otra política que premie el esfuerzo y devuelva el bienestar al ciudadano".

Ibarrola ha señalado que, ante las propuestas que ha venido realizando UPN, desde el Gobierno foral "nos han dicho a todo que no, patada al balón y para más adelante". "Llevamos diez años perjudicando con impuestos injustos a familias con rentas medias, y tenemos que hacerles esperar más y seguir perjudicándolas. El momento es ya. Vamos tarde", ha afirmado.

La presidenta de UPN ha asegurado que existen "datos demoledores" en Navarra y ha mencionado, por ejemplo, que hay "más de 61.000 personas en lista de espera en salud; 18.000 personas están en espera de una vivienda de protección oficial, un 68% más que cuando Chivite llegó al Gobierno; hay 120.000 personas en riesgo de pobreza, el peor dato de la historia desde que existen registros; en el último año se ha duplicado el número de personas que vive en la calle; Navarra está en la cola de los puestos de competitividad fiscal, pagamos más en IRPF, Impuesto de Patrimono e Impuesto de Sucesiones que el resto de españoles".

Cristina Ibarrola ha señalado que, "con este panorama el Gobierno debería ser autocrítico y abandonar la desesperante autocomplacencia".

Sin embargo, ha criticado, en referencia al Gobierno foral, que "quien tanto presume de diálogo y acuerdo ha elegido el desprecio al partido mayoritario de Navarra, desprecio sin oportunidad de hablar, desprecio firmando por sexto año consecutivo un acuerdo de Presupuestos con EH Bildu para rechazar todas nuestras propuestas antes de conocerlas, desprecio a miles y miles de ciudadanos que confían en UPN y que entienden como nosotros que el Gobierno está perdiendo oportunidades y no perciben servicios a la altura".

Así, Cristina Ibarrola ha considerado que "Navarra no está generando confianza y la autocomplacencia no ayuda a rectificar y generar oportunidades". "Navarra necesita políticas que generen confianza en las empresas, que permitan volver al pleno empleo, necesita un alivio fiscal que prime el esfuerzo, una apuesta real por mejorar las infraestructuras, seguridad jurídica. Navarra necesita generar confianza y que el mundo sepa que no dependemos de las políticas de EH Bildu que ahuyentan empresas, talento e inversión", ha subrayado.

Por tanto, ha defendido "una gestión eficiente y responsable que vuelva a posicionar a Navarra como una tierra líder, atractiva y competitiva, donde garantizar que los navarros tengamos las mejores prestaciones y servicios de España y entre los mejores de Europa". "Nos crujen a impuestos sin que el ciudadano perciba servicios que estén a la altura. ¿De qué nos sirve incrementar el gasto público año tras año si los servicios públicos, lejos de mejorar, están empeorando? ¿De qué nos sirve recaudar más y más, asfixiar más y más, si a cambio los ciudadanos no reciben prestaciones?", ha planteado.

Preguntándose "qué ha cambiado para que Navarra haya perdido atractivo para emprender aquí", Ibarrola ha indicado que "el bloque PSN-EH Bildu ha empobrecido Navarra". "Los datos deberían hacer reflexionar al Gobierno, pero están a otras cosas, a hacer cesiones a EH Bildu. Están más ocupados por mantenerse en el poder que por los problemas reales de la sociedad, más preocupados por el marketing y la propaganda que por gobernar con rigor", ha lamentado.

VOTACIÓN EN EL PARLAMENTO

Por otro lado, preguntada sobre la intención de UPN de impugnar la votación de los Presupuestos de Navarra para 2025 al considerar que el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, infringió el reglamento por permitir que votaran parlamentarios que se encontraban fuera del salón de plenos en el momento en que se iniciaba la votación, Cristina Ibarrola ha señalado que la asesoría jurídica de UPN "entiende algo diferente" al informe jurídico del Parlamento -que considera que la votación se ajustó al reglamento-.

"Seguiremos adelante. Lo que diga la justicia lo respetaremos, pero lo que se ve en las imágenes es claramente que el presidente del Parlamento no ha actuado con la imparcialidad con la que debe actuar alguien con la responsabilidad que ostenta el presidente del Parlamento. Nuestros asesores entienden que sí se vulneró el reglamento del Parlamento y por eso anunciamos que íbamos a ir a los tribunales", ha señalado.

Finalmente, preguntada sobre si UPN va a tomar medidas con el miembro de su Ejecutiva Salvador Moreno, quien ha sido condenado en el marco de los incidentes protagonizados por agricultores en las puertas del Parlamento el 7 de marzo, Ibarrola ha asegurado que "el partido cumple la sentencia y lo que han dicho las resoluciones judiciales". "Haremos lo que marcan nuestros estatutos y lo que marque nuestro Comité de Garantías, pero sorprenden mucho determinadas exigencias de grupos como el PSN, que ha dado todo el poder de gobernar Pamplona a Joxe Abaurrea, que tiene una condena por agresión a dos mujeres", ha afirmado.