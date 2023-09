Ibarrola intentará "por activa y por pasiva" acuerdos presupuestarios: "Serán otros los que digan si están por la labor"

La alcaldesa dice que la Mesa de los Sanfermines "no está siendo operativa" y el Ayuntamiento prepara un nuevo foro de participación



PAMPLONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado que intentará alcanzar "por activa y por pasiva" acuerdos presupuestarios con los grupos del Ayuntamiento, señalando que su "única línea roja" es EH Bildu, y ha asegurado que "serán otros los que tengan que decir si están por la labor o no" de alcanzar esos acuerdos.

Ibarrola ha señalado, en una entrevista concedida a Europa Press, que no le preocupa "nada" una posible moción de censura y que va a "trabajar cada día por la ciudad"; ha expresado su disposición a una "colaboración leal" con el Gobierno de Navarra aunque va a "pelear" por la Carta de Capitalidad; y ha afirmado que la Mesa de los Sanfermines "no está siendo operativa", por lo que se está trabajando en un nuevo foro de participación.

La alcaldesa ha asegurado que el Gobierno municipal "no va a dejar de poner encima de la mesa proyectos de mejora para la ciudad y con un talante de consenso, de acuerdo y de negociación". "Tengo muy claro que no va a ser exactamente lo que nosotros digamos, pero desde luego yo voy a estar por la labor de que consensuemos", ha indicado.

Sobre los Presupuestos para 2024, ha planteado que podría haber una prórroga. "¿Puede ser un presupuesto prorrogado en este momento con negociaciones concretas para proyectos relevantes? Pues puede ser en estos primeros Presupuestos. ¿Aspiro a que sigamos avanzando en un clima de confianza y de acuerdo para poder tener Presupuestos en los siguientes? Sí. Y estoy convencida de que puede ocurrir. Desde luego yo lo voy a intentar, por activa y por pasiva. Serán otros los que tengan que decir si están por la labor o no", ha indicado.

La alcaldesa ha señalado que es bueno para Pamplona tener Presupuestos, "pero tenemos que poner todos de nuestra parte para que eso suceda". "Yo voy a estar abierta a consensuar un Presupuesto que dé respuesta a una mayoría social. Habrá que poner encima de la mesa proyectos que interesen al resto de grupos. Yo, desde luego, estoy por la labor de recogerlos y confío en que no estemos en el 'no por el no', porque es muy difícil estar en un bloqueo permanente durante ocho años. Creo que los ciudadanos lo castigarán. Y yo voy a poner esto difícil a quien pretenda estar en el 'no por el no'. Espero que pongan por delante a los ciudadanos, nos eligen para eso", ha asegurado.

Cristina Ibarrola ha señalado que su "única línea roja" para alcanzar acuerdos es EH Bildu porque "tenemos modelos de convivencia, modelos de ciudad y modelos de sociedad absolutamente diferentes". "Yo estoy segura de que EH Bildu tampoco quiere acordar ningún tipo de pacto presupuestario con nosotros, pero también es cierto que habrá proyectos concretos que sean buenos para todos y que probablemente puedan contar con su apoyo, pasa todos los días en el Parlamento o en el Congreso de los Diputados", ha indicado.

Además, después de que la portavoz del PSN, Elma Saiz, acusara a UPN de estar "más preocupado por hacer oposición" al Gobierno de Navarra que de los problemas de Pamplona, la alcaldesa ha respondido que no sabe "a qué se refiere". "Yo no estoy haciendo oposición al Gobierno de Navarra. Estoy cada día trabajando por y para Pamplona. Ella ha tenido oportunidad de sentarse en varias ocasiones. Algunas las ha rechazado. Yo lo respeto profundamente. Espero que poco a poco vayamos teniendo mayor confianza para que trabajemos sin ningún tipo de problema", ha añadido.

"NO ME PREOCUPA NADA" UNA MOCIÓN DE CENSURA

Asimismo, la alcaldesa de Pamplona ha asegurado que no le preocupa que desde la oposición puedan presentar una moción de censura. "No me preocupa nada. Desde el mismo día de la investidura, el 17 de junio, ya el concejal de Contigo-Zurekin dijo que iba a trabajar en una moción de censura. Eso ya deja en evidencia que cuando la nombran no es porque estemos haciendo nada mal, sino que simplemente es porque pretendían hacerlo desde el principio. Si existe o no existe, habrá que justificarlo por lo menos para los ciudadanos", ha dicho.

Ibarrola ha subrayado que tiene "muy claro que a mí nadie me ha regalado nada y que soy la alcaldesa de Pamplona porque soy la fuerza más votada y porque es lo que han elegido los ciudadanos de Pamplona, lo tengo clarísimo".

Además, ha afirmado que no va a "estar pensando en si me hacen o me dejan de hacer una moción de censura, yo voy a trabajar cada día por la ciudad y por lo que considero que tiene que ser un proyecto bueno para Pamplona y para sus ciudadanos y lo demás no me quita el sueño".

COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO DE NAVARRA

Respecto a la relación con el Gobierno de Navarra, Cristina Ibarrola ha asegurado que está "prácticamente segura de que a la presidenta Chivite le interesará que Pamplona vaya bien, porque somos un tercio de la población de la Comunidad, con lo cual y por mi parte desde luego espero colaborar y trabajar de forma coordinada por el bien de la ciudad y por el bien de los ciudadanos de Pamplona". "En mí va a encontrar colaboración leal", ha indicado.

En todo caso, Ibarrola ha asegurado que va a "pelear por la Carta de Capitalidad", que le fue retirada la pasada legislatura a Pamplona, algo que ha considerado "absolutamente injusto". "Todas las ciudades de alrededor, capitales de provincia, tienen Carta de Capitalidad, las tres provincias del País Vasco la tienen, Zaragoza la tiene recientemente por ser capital de Aragón y además se la concedió un Gobierno del Partido Socialista a una Alcaldía del Partido Popular. Esto trasciende la ideología y para Navarra, Pamplona es importante. Toda la actividad económica que se genere en Pamplona, todo el talento que se atraiga en Pamplona, genera también recursos para la Comunidad", ha indicado.

Ibarrola ha señalado que "deberíamos ir de la mano y desde luego yo estoy por colaborar y trabajar con el Gobierno de Navarra, pero con los recursos que corresponden por derecho a los pamploneses".

"NO VOY A REPLICAR LA MESA DE LOS SANFERMINES DE ASIRON"

Respecto a los Sanfermines, Cristina Ibarrola ha señalado que es "muy pronto todavía" para hablar de novedades en relación con las fiestas, y sobre la petición de la oposición de que se convoque la Mesa de los Sanfermines, la alcaldesa ha asegurado que "cuando Joseba Asiron -EH Bildu- fue alcalde tardó en convocar la Mesa de los Sanfermines nada más y nada menos que más de seis meses".

Además, la alcaldesa ha afirmado que "la Mesa de los Sanfermines no está siendo operativa". "Hay más de 80 personas que participan. Es difícil encontrar un foro que sea operativo con más de 80 personas opinando. Vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer y es reformular de acuerdo a lo aprobado por Participación, un nuevo foro de participación en el que de forma abierta se pueda opinar y mejorar sobre las actividades de Sanfermines, pero no voy a replicar la Mesa de Sanfermines que puso en su día Joseba Asiron", ha indicado.

En todo caso, la alcaldesa ha considerado que en las últimas fiestas se ha hecho "un buen trabajo, pero creo siempre en la mejora continua, en analizar constantemente qué podemos hacer para que los siguientes sean mejores, y así va a ser".

En el apartado de otros proyectos en los que está trabajando el Ayuntamiento, Cristina Ibarrola ha señalado que el impulso de la 'marca Pamplona' está preparada en pliegos para la licitación. "Espero que salga rápidamente. Es una oportunidad para empezar a visibilizar Pamplona fuera y empezar a atraer talento y actividad económica", ha señalado.