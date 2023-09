Ibarrola, sobre la posibilidad de ser candidata de UPN al Gobierno: "No se me ha pasado por la cabeza ni una sola vez"

Cree que Esparza "puede seguir haciendo mucho por UPN" y señala que "primero tendrá que decir él qué quiere hacer"



PAMPLONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha asegurado que no se ha planteado ser la próxima candidata de UPN a la Presidencia del Gobierno de Navarra una vez que Javier Esparza ha anunciado que renuncia a repetir en las próximas elecciones forales.

"No se me ha pasado por la cabeza ni una sola vez. Yo llevo tres meses como alcaldesa de Pamplona, le dedico día, tarde y noche y así va a seguir siendo. No me he planteado nada excepto algún rumor que sale de la prensa sin que yo haya dicho nunca nada a nadie", ha indicado Ibarrola, en una entrevista concedida a Europa Press.

"Supongo que mirar a los que estamos en estos momentos asumiendo alguna Alcaldía puede ser algo que sea un rumor sin más. He sido tajante. No, no me lo he planteado", ha insistido.

Además, sobre la posibilidad de que Javier Esparza continúe como presidente de UPN tras el próximo congreso o si es partidaria de que el candidato al Gobierno presida también el partido, Ibarrola ha asegurado que "eso es una reflexión que hay que hacer internamente como partido, yo respeto absolutamente a los órganos del partido". "Estoy muy agradecida a la dirección actual del partido y a Javier Esparza, que creo que han hecho una extraordinaria labor. No ha gobernado Navarra simplemente porque el Partido Socialista decidió pasar una línea roja que no había pasado nunca, pero lo intentó como Navarra Suma, lo ha intentado como UPN, y han sido otros los que han decidido que preferían seguir gobernando con EH Bildu en un pacto con ellos", ha señalado.

En esa línea, Ibarrola ha considerado que Javier Esparza "ha hecho mucho por UPN, creo que puede seguir haciendo mucho por UPN". "¿En calidad de qué? Pues ya verá, primero tendrá que decir él qué quiere hacer y los órganos del partido tendrán que decidir también. Creo que es muy pronto para hablar de nombres, para hablar del futuro, que se tendrá que decidir en los órganos pertinentes, pero yo lo vivo con mucha normalidad, con mucha naturalidad", ha asegurado.

Por otro lado, respecto al planteamiento del presidente de UPN de abrirse a acuerdos con Geroa Bai, la alcaldesa ha señalado que "no es nada nuevo, los acuerdos que se han tenido en el Parlamento de Navarra en los últimos cuatro años unos han sido con el Partido Socialista y otros con Geroa Bai, yo estoy hablando aquí con todos los grupos excepto con EH Bildu y estoy abierta al entendimiento con las diferentes fuerzas". "Lo he dicho siempre. Me parece que como partido habrá que ver, pero yo creo que tampoco es nada nuevo, estábamos abiertos a entendimiento", ha añadido.