Ibarrola lamenta el "error" con la reforma legal para presos de ETA y dice que "tiene solución, que depende del PSOE"

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha manifestado este jueves que desde la formación regionalista lamentan "profundamente" el "error producido" con el voto a la reforma legal que permitiría que los presos de ETA descuenten los años de cárcel cumplidos fuera de España. "Nosotros no estábamos en esa comisión", ha dicho, para señalar que "es un error que tiene solución hoy y depende solo del PSOE y de Pedro Sánchez".

En declaraciones a los medios de comunicación, Ibarrola ha indicado que "este error tiene consecuencias muy importantes para la sociedad española y ahí hay que centrarse". "Este error tiene solución porque hoy hay la posibilidad, que depende solo del PSOE y de Pedro Sánchez, de retirar esa normativa para que no salga adelante y para que no perdonemos casi 400 años de cárcel a etarras", ha dicho, para incidir que "está en manos del Partido Socialista".

La presidenta de UPN ha señalado que, "reconocido el error" en su votación, "habría salido lo mismo porque los votos mayoritarios iban a estar ahí". "Nos podemos enrocar en la votación o en lo que es importante, que los presos no salgan de la cárcel y eso hoy tiene vuelta, y no está en UPN, sino en el PSOE".

Según ha continuado, "si lo pretendía meter engañando porque tiene un pacto con EH Bildu para sacar a los presos de la cárcel antes, presos por presupuestos, lo ha hecho; y si no tiene un pacto reconocido y no pretendía eso, lo tiene muy fácil, que lo retire". "Puede evitarse hoy esta locura y depende solo del PSOE, UPN no puede retirar esto", ha insistido.

Cristina Ibarrola ha manifestado que lamenta "profundamente" el "error" en el voto y ha pedido "perdón" a la sociedad y a las víctimas. "Pero hoy tiene solución, no es algo que no tenga solución y nos debería importar a todos es la consecuencia de esto", ha aseverado, para indicar que tiene "muy claro" lo que haría "si tuviera la solución en mi mano".

A su juicio, "esto forma parte del mismo acuerdo que estamos viendo en España, en Navarra y en Pamplona lamentablemente". Ha pedido así "responsabilidad", y "no a Pedro Sánchez, que no creo que la tenga, sino al Partido Socialista, a dirigentes socialistas para que intenten presionar para que esto tenga vuelta antes del día 14". "En ello deberíamos estar pensando como sociedad", ha expuesto, para subrayar que ella no comparte que a presos de ETA "se les perdonen casi 400 años de cárcel".