Ibarrola llama a los grupos a "desbloquear" el proyecto del Paseo de Sarasate y hacerlo "de forma urgente"

PAMPLONA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha mostrado su intención de "desbloquear" el proyecto para el Paseo de Sarasate y "queremos hacerlo de forma urgente porque es un proyecto capital y de gran envergadura para Pamplona". Según ha dicho, "damos este paso, esperando que todas las fuerzas políticas hagan lo propio y entre todos podamos construir un proyecto que es básico".

En la rueda de prensa tras la junta de gobierno municipal, Ibarrola ha señalado que van a plantear a los grupos que se lleven a cabo dos nuevos informes técnicos en relación con la situación del arbolado en el Paseo de Sarasate, "más si cabe cómo la semana pasada se cayó un árbol". Así, ha detallado que "haremos la actualización del informe interno y propondremos otro informe de empresa externa prestigiosa en el sector". En este sentido, ha comentado que han recopilado una serie de empresas, pero "estamos abiertos a que los grupos de la oposición digan qué empresa o propongan alguna otra".

La alcaldesa ha manifestado que quieren que "se ejecute de forma ágil y rápida la reurbanización del Paseo Sarasate, una obra de gran magnitud, sobre un área de casi 23.000 m2, y que tiene por objeto el diseño peatonal del Segundo Ensanche y renovar las redes y canalizaciones subterráneas".

Según ha indicado, "si la Plaza del Castillo la podemos calificar como el salón de Pamplona, el Paseo Sarasate podría ser el hall"; y "si hay acuerdo, como hay entre prácticamente todos los grupos, de urbanizar el Paseo creemos que es ahora la oportunidad de intentar de desbloquear, por la actitud que vamos a mantener desde el Gobierno sobre un proyecto que había sido bloqueado en la anterior legislatura".

Ha recordado la alcaldesa que se realizó un concurso de ideas en 2019, "a partir del cual los técnicos del Ayuntamiento de Pamplona redactaron un proyecto de ejecución de obras, complejo y ambicioso de 1.192 páginas, que combina la peatonalización de la zona respetando el patrimonio histórico de la ciudad y respetando también como condición el arbolado del Paseo".

"En 2021 se sacó a concurso la licitación de la obra y fue entonces cuando hubo un bloqueo político de los grupos de la oposición para seguir con un proyecto que no les gustó", ha expuesto Ibarrola, quien ha indicado que "ningún político debiera entrar a cuestionar criterios técnicos de funcionarios". "No podemos dudar del rigor y la profesionalidad de los funcionarios y técnicos que tenemos a nuestra disposición", ha afirmado.

En este caso concreto, ha señalado, "se propone mantener la cota actual de la plaza para que el arbolado no sufriera". "Este es un punto crítico para la paralización del proyecto porque los grupos de la oposición defendieron un proyecto en plataforma única, que se basaba en una de las propuestas de ese concurso de ideas sin llegar a categoría de proyecto", ha explicado, para añadir que "se registró una enmienda con una partida de 50.000 euros para llevar a cabo este proyecto".

Según ha indicado este lunes, "hay dos posibilidades, o modificar y consensuar el proyecto realizado por los técnicos del Ayuntamiento o licitar un proyecto externo". "No se puede hacer una práctica ilegal, que no vamos a hacer, que es lo que proponía la enmienda, de dar un proyecto a una entidad concreta porque todo lo que sobrepasa de 15.000 euros se debe sacar a licitación y no adjudicarlo directamente", ha dicho.

La alcaldesa ha defendido que "es fundamental actuar en Sarasate porque va a beneficiar a gran parte de la ciudadanía de Pamplona y a muchas de las personas que nos visitan, es mejorar la ciudad en un punto crítico e importante".

"Si la cuestión es mantener el arbolado, que es lo que nosotros queremos, actualizamos el informe interno, proponemos otro externo y a partir de ahí en comisión de Urbanismo, de forma consensuada, que todos los grupos participen en la actualización del proyecto", ha propuesto, para indicar que "si a mi me preguntan, en plataforma única me parece más bonito estéticamente". "Espero que todos los grupos estemos en disposición de construir en un proyecto que garantice que esto se haga en las mejores condiciones posibles", ha agregado.

TARJETAS EN CONTENEDORES

En otro orden de cosas, Ibarrola ha mostrado este lunes su "preocupación" por la resolución de la Agencia de Protección de Datos en relación al sistema de apertura de los contenedores mediante tarjetas, "por haber recogido desde la Mancomunidad datos que vulneran la protección de datos de tantos ciudadanos de Pamplona".

La alcaldesa ha señalado que la junta de gobierno municipal ha conocido esta resolución de la Agencia y la está "analizando"; y ha indicado que "no nos parece un sistema correcto" y que "vulnera la privacidad".

Por otro lado, ha respondido al grupo municipal de EH Bildu que las joyas por las que piden explicaciones son "mías" y "pagadas con mi dinero", ha afirmado Ibarrola. "Y el bolso de lujo del que hablan, ha sido realizado por dos organizaciones sociales y lo montan personas con discapacidad mental y lo pueden encontrar en la vitrina de la planta baja del Ayuntamiento y durante las fiestas de San Fermín lo llevé orgullosa visualizando un proyecto digno de apoyar", ha expuesto.

A su juicio, "esto forma parte de una campaña de desprestigio liderada por EH Bildu para erosionar y dañar mi imagen y basada en una gran mentira". "En ningún momento, he incumplido el código de buen gobierno ni tengo relación contractual con ninguna entidad", ha afirmado, para criticar que se trata de una "actitud machista" porque "de ningún hombre estaríamos cuestionando de qué marca lleva una corbata o un pantalón, si son suyas o se lo han regalado".