Ibarrola pide concentrar el voto en UPN para que Sánchez no siga gobernando y defender los "intereses de Navarra"

PAMPLONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha pedido "concentrar" el voto en las próximas elecciones generales en UPN, "el partido que puede hacer que Sánchez no siga gobernando, que Bildu no siga influyendo ni en el Gobierno de España ni en el Gobierno de Navarra, y que haga que los intereses de Navarra, de forma exigente, vayan a ser una realidad".

Ibarrola ha participado en un acto de campaña de UPN en la plaza Consistorial de Pamplona, junto al cabeza de lista al Congreso, Alberto Catalán, y el número dos, Enrique Maya.

La alcaldesa regionalista ha señalado que no definiría el voto a UPN como voto "útil" sino "inteligente". "Se trata del voto que nos va a aportar más a los pamploneses y a los navarros", ha asegurado.

Ibarrola ha destacado que "los pamploneses y los navarros supieron el 28 de mayo votar de forma inteligente para que hoy el 53 por ciento de los navarros estén gobernados por gobiernos municipales de UPN, que sin ninguna duda es el partido que mejor representa los intereses de todos los navarros y los va a representar en donde ahora mismo tenemos el riesgo de que partidos que tienen otras prioridades a nivel nacional olviden los intereses de Navarra, los intereses de Pamplona".

La alcaldesa ha señalado que "tenemos un ejemplo muy claro, que es el tren de alta velocidad". "Nosotros vamos a hacer bandera del tren de alta velocidad y de todos aquellos proyectos que son importantes para Navarra y que solamente desde Navarra se van a poder defender. Los partidos nacionales no van a pensar en los intereses para Navarra", ha afirmado.

"¿Quién va a defender los intereses de Pamplona o de todo Navarra? Pues solo los pueden defender aquellas personas que además de apostar por que Sánchez no esté gobernando, por que Bildu y otros partidos que solamente quieren romper España y que buscan los intereses contrarios al progreso de España, de Navarra y de Pamplona, no tengan la fuerza que están teniendo, apuesten por personas que entienden la realidad de aquí, que van a defender la realidad de aquí", ha subrayado.

Ibarrola ha asegurado que "eso solamente lo pueden hacer nuestros diputados y nuestros senadores, así que yo pido a las 92.000 personas en Navarra que apostaron por UPN en mayo que apuesten por UPN, que va a ser la apuesta real para seguir progresando, para hacer una Navarra fuerte y para que no sigamos siendo excluidos por partidos nacionales que piensan en otros términos". "Así que, claramente, yo pido directamente el voto para UPN a toda persona que quiera que se le represente en Madrid", ha señalado.

Por su parte, Alberto Catalán ha reiterado que UPN dará su voto al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que sea presidente, "porque este país necesita un cambio, porque Navarra va a aportar sus votos para conseguir este cambio". "Pero eso sí, será un voto exigente, un voto en el que el Núñez Fijó se tenga que comprometer con los proyectos, con las realidades, con los intereses que necesita Pamplona, que necesitan Tudela, Estella, Sangüesa, el norte, el sur, el este, el oeste de Navarra, a la hora de buscar el progreso y el beneficio para nuestra comunidad", ha indicado.

Según Catalán, "otros partidos, fundamentalmente los de ámbito nacional, no van a priorizar las inversiones en Navarra, y tampoco van a estar atentos a aquellas veleidades que tenga el independentismo, por ejemplo, a la hora de seguir cuestionando constantemente la desaparición de Navarra, la incorporación a esa quimera que denominan Euskal Herria y la independencia de España". "Nosotros somos el dique de contención del independentismo y por lo tanto se tiene que concentrar el voto el próximo 23 de julio en UPN, aquel que va a anteponer los intereses de Navarra por encima de cualquier otro tipo de interés", ha dicho.

Así, a juicio de Alberto Catalán, "el voto en Navarra al Partido Popular y a Vox es un voto que se tira a la papelera y que va a beneficiar al 'sanchismo' y a Bildu, y esa es una realidad, y por lo tanto no lo tienen que obviar los navarros". "Su voto inteligente, como decía la alcaldesa, es a UPN", ha afirmado.

También ha intervenido en el acto Enrique Maya, que ha señalado que "si no hubiera sido porque en las elecciones municipales y autonómicas el voto se concentró en UPN, hoy no tendríamos la alcaldía de Pamplona, hoy Cristina Ibarrola no sería la alcaldesa de Pamplona, porque si hubiera habido una división de voto entre UPN y Partido Popular, lo que hubiera ocurrido es que la lista más votada no hubiera sido UPN y por lo tanto el alcalde hoy sería Asiron -EH Bildu-".

Maya ha planteado que "lo mismo podría ocurrir en las elecciones generales del día 23 de julio, por eso es importante que los ciudadanos navarros entiendan que el voto al cual hay que acudir, el voto importante, el voto útil, es el voto a UPN, así vamos a conseguir los dos diputados y los tres senadores".